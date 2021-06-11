كيابيتسو: الاستثمار الأجنبي بإفريقيا انخفض 40% خلال جائحة كورونا

قال وامكيلي كيابيتسو، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض في قارة إفريقيا بنسبة 40% خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منصة مفيدة لخلق بيئة مشجعة للاستثمارات في البنية التحتية.

وأضاف كيابيتسو خلال كلمته في جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية: «ندرك أن الحكومات والمنظمات الدولية لا تخلق وظائف والقطاع الخاص هو من يوفر فرص العمل ويدعم القدرة التنافسية للبلاد، لذلك فقد عملنا على تدشين منصة من أجل تدعيم الحوار المستمر معه ونحن بصدد وضع استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص لكي نتيح له المزيد من الاستثمارات في قارة إفريقيا».

وتابع: «نعمل على معرفة قيود نقل البضائع والتدفقات الاستثمارية بين البلدان الإفريقية المختلفة، ولن نحدد هذه القيود دون مشاركة القطاع الخاص باعتباره دعامة مهمة في تنفيذ هذا الاتفاق».

وأشار، إلى أن التجارة البينية في إفريقيا منخفضة للغاية، إذ تبلغ 18% على الأكثر مقارنة بأوروبا التي تقدر فيها بنسبة تزيد عن 70%، و60% في أمريكا الشمالية، وهو ما يرجع إلى عدة أسباب، منها مغالاة إفريقيا في الاعتماد على البضائع والسلع المصدرة وعدم وجود بنية تحتية تيسر التجارة وتجزئة الأسواق وعدم وجود قاعدة إنتاجية.

وأوضح: «الأسواق الإفريقية واسعة ونسعى إلى أن نتنافس مع الصين والهند خلال 20 عاما من خلال هذا الاتفاق، وبالتالي فإننا سنسعى إلى تعميق قدرتنا التصنيعية من خلال تدشين سلاسل إقليمية في مختلف القطاعات مثل الأدوية والسيارات والصناعات الغذائية والزراعية وسيتم الاستثمار عن طريق القطاع الخاص».

وأشار، إلى أن مساهمة الـ55 دولة الإفريقية فيما يتعلق بمخرجات التجارة العالمية يقل عن 3%، بينما تبلغ مساهمات دولة سنغافورة في قارة آسيا 6%، وهو ما يدفع إلى النظر في مسار التنمية الصناعية والقدرة الإنتاجية والتساؤل عن كيفية تسريع وتيرة النمو في القارة وتوفير فرص العمل وتعزيز التنافسية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.