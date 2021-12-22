الزراعة: توجيهات رئاسية لدعم ومساندة الأشقاء في لبنان

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني والوفد المرافق له، بحضور وفد اتحاد المصدرين وجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث شدد القصير على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم ومساندة الأشقاء في لبنان خلال الفترة الحالية، ولفت إلى وضع كل إمكانيات وزارة الزراعة المصرية لتقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات للأشقاء هناك.

تسهيل تبادل السلع الزراعية بين مصر ولبنان

وبحث الوزيران تسهيل إجراءات تبادل السلع الزراعية بين البلدين الشقيقين، وإزالة العقبات أمام تحقيق ذلك، مؤكدين تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعميق التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصلحة شعب مصر ولبنان.

حل فوري لمشكلات تدفق السلع المصرية للبنان

واتفق الوزيران على استمرار العمل والتواصل معا من أجل الحل الفوري لأي مشكلات تواجه تدفق السلع المصرية إلى لبنان، وكذلك السلع اللبنانية إلى الأسواق المصرية.

يذكر أنّ وزير الزراعة اللبناني يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين، والاطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر.