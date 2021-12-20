وزير الزراعة اللبناني يشيد بأجهزة معمل متبقيات المبيدات بمركز البحوث

تفقد وزير الزراعة اللبناني دكتور عباس حسن الحاج، المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، وأشاد بالدور الذي يقوم به المعمل في مجال التحليل والعينات، وتحليل ملوثات الأغذية.

مدير «المركزي لمتبقيات المبيدات» تسلم وزير الزراعة اللبناني درع المركز

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، إنَّ وزير الزراعة اللبناني أشاد بأحدث الأجهزة التي يستخدمها المعمل في مجال التحاليل، مشيرة إلى أنها تسلمت درع المعمل لوزير الزراعة اللبناني.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والأستاذ ة الدكتورة هند عبد اللاة مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحكم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقد تفقد سيادتة المعامل الخاصة بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات.