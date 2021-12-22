بدء جلسة الحكم على طبيب كلى وآخرين في «عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، منذ قليل، اليوم الأربعاء، جلسة الحكم على طبيب كلى و4 متهمين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

تحقيقات النيابة العامة

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول بصفته طبيبا بشريا، أستاذ جراحة كلى، و3 آخرين، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجني عليهم.

في سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة 8 متهمين لتورطهم في أكبر قضايا الاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

أكبر قضايا الاتجار بالبشر

وفي وقت سابق، كان المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية قد أحال، 8 متهمين، يحملون جنسيات مختلفة تتنوع ما بين «أردنية وفلسطينية ومصرية» إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

بيع الأعضاء

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول حتى الثالث، بتشكيل جماعة منظمة من 8 أشخاص؛ لسرقة وبيع الأعضاء في غضون عامي 2019 حتى 2020؛ بهدف الاتجار بالبشر وتحقيق أرباح مادية كبيرة، وعقب ذلك انضم باقي المتهمين إلى التشكيل العصابي.

والمتهمون هم «مجدي. م»، أردني الجنسية، 36 سنة، و«سماح. ح»، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، و«سمر. ح»، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، و«بلال. أ»، فلسطيني الجنسية، و«ماهر. ك»، فلسطيني الجنسية، و«مرفت. ح»، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، و«حسام. س»، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، و«محمود. م»، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعمل تحاليل شهير.