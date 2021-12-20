نظر محاكمة حنين حسام أمام الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، ثاني جلسات إعادة محاكمة المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر، وهي القضية التي كانت تُحاكم فيها مودة الأدهم، وصدر بحقها حكم حضوري بالسجن المشدد 6 سنوات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

الاتجار في البشر

ونسبت النيابة العامة، للمتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، تهمة الاتجار في البشر من خلال التعامل مع أشخاص طبيعيين وهن المجني عليهن الطفلتين «م. س»، «ح. و» واللتين لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عامًا، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي»، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

محادثات مرئية

وكشفت التحقيقات أنها قامت بدعوتهن على مجموعة تسمي «لايكي الهرم» أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقة صداقة خلال فترة العزل المنزلي، العام الماضي، بسبب وباء فيروس كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

ونسقت أجهزة الأمن بالقاهرة في وقت سابق مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، وتمكنت من ضبط حنين حسام عقب هروبها إثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وجرى ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.

ضبط المتهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمة حنين حسام عقب هروبها بعد صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وبالفعل جري ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.

تحديد جلسة

تم اقتياد حنين حسام إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمتها في القضية، وعُقدت الجلسة الأولى، الشهر الماضي، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم.