بدء جلسة محاكمة المتهمين في أكبر قضايا الاتجار بالبشر

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة 8 متهمين لتورطهم في أكبر قضايا الاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من أكبر المستشفيات الشهيرة.

عقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد وأحمد سلامة وتامر رياض وهيثم عبد المنعم.

وأحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، 8 متهمين، إلى محكمة الجنايات، يحملون جنسيات مختلفة تتنوع ما بين «أردنية وفلسطينية ومصرية»؛ لإدانتهم بالتورط في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

تأسيس جماعة إجرامية تهدف للاتجار في البشر

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين قد أسسوا جماعة إجرامية تهدف إلى الاتجار بالبشر، وتستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي، هو المجني عليه «فهد م. ع» بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية، «كليته» لنقلها وزرعها في آخر هو «س. ب» وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.

أسماء المتهمين في القضية

والمتهمون هم «مجدي. م»، أردني الجنسية، 36 سنة، و«سماح. ح»، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، و«سمر. ح»، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، و«بلال. أ»، فلسطيني الجنسية، و«ماهر. ك»، فلسطيني الجنسية، و«مرفت. ح»، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، و«حسام. س»، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، و«محمود. م»، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعمل تحاليل شهير.

وارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه «ف. أ» بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته، مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه «حسام. ح» قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه ومستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر هو «غسان. ب» بقصد تحقيق منفعة مادية.