الانتهاء من 95% من المستهدف في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية الانتهاء من 95% من المستهدف ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي بدأت الأحد الماضي، وتستهدف الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات.

الحملة شملت المصريين وغير المصريين

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات صحفية، أن حملة التطعيم تشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، ويتم التطعيم بطعم سابين الفموي النمط 2، بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة من خلال الفرق الثابتة، والتطعيم من منزل لمنزل عن طريق الفرق المتحركة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة القليوبية.

الحملة استهدفت 1.8 مليون طفل

كما أوضح الدكتور خالد عبدالغني بأن الحملة تستهدف تطعيم مليون و840 ألف طفل بالمحافظة، من خلال 353 فرقة مدربة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، و2149 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، وتعمل الفرق وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، مشيرًا إلي أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ5 مساء.

وأكد أن التطعيم آمن وبالمجان، وتم عقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، بالإضافة لتدريب الفرق المشاركة، وتم توفير المستلزمات الخاصة بالحملة وفقًا لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، ومراجعة سلسلة التبريد بجميع الوحدات والإدارات للتأكد من سلامتها، وكذلك سلامة المولدات الكهربائية، وعمل الصيانة اللازمة لها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بأهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيم، في ظل الظروف الراهنة، والتوجيه بعمل الدعاية اللازمة للحملة بدور العبادة وغيرها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة القليوبية.