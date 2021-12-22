شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد 

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد استقبلت سفينة لشحن 3200 طن صودا كاوية، كما شهدت الموانئ تداول 27 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة INEBOLU وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 103 أمتار والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية بالميناء.

دخول 8 سفن حاويات وخروج واحدة بميناء شرق بورسعيد

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 8 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

دخول 3 سفن وانتظار واحدة بميناء غرب بورسعيد

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

انتظام حركة الملاحة البحرية بعد استقرار الطقس

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلنت أمس انتظام حركة الملاحة البحرية في موانئها بعد توقفها يوم كامل بسبب الطقس المتقلب، حيث أوضحت فى بيان، أنه تم فتح مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لتحسن الأحوال الجوية وعودة الحركة الملاحية.

كما أشار البيان إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش نظراً لاستقرار الطقس، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة أخرى.