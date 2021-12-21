تكريم 450 عالما وباحثا في حفل التميز بجامعة قناة السويس

كرمت جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، 450 باحثاً وعالماً من أبناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، الفائزين بجوائز دولية ومحلية، والمتميزين في النشر العلمي الدولي.

نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي: تعزيز النشر الدولي هدف الجامعة

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث، إن حفل التكريم هو احتفال بأعضاء هيئة التدريس أصحاب النشر العلمي المتميز.

وتابعت: «نرتقي عاماً بعد عام، فالجامعة شجعت باحثيها على النشر العلمي الدولي، وتم تعزيز النشر الدولي كأحد أهم أسس التصنيف عالمياً، وركيزة من ركائز البحث العلمي»، موضحةً أن كل بحث يحمل اسم جامعة قناة السويس يرفع من تصنيفها دولياً.

وأضافت نائب رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة سعت لتكوين المجموعات البحثية في التخصصات البينية، كما حرصت من خلال مركز النشر الدولي ومكتب المبعوثين، لتذليل عقبات النشر الدولي، وقدمت مبادرة مستشارك البحثي.

نائب رئيس الجامعة تقدم الشكر لعلماء مثلوا مصر خلال الفترة الماضية

وقدمت «هجرس» الشكر لعدد من العلماء الذي مثلوا مصر خلال الفترة الماضية، وكانوا ضمن أشهر علماء العالم، على رأسهم الدكتور محمد عبد الدايم، والدكتور عبد العليم عبده السعدني، والدكتور ناصر مصطفى، والدكتور فريد طنطاوي، والدكتورة نهلة الشناوي، والدكتور صلاح مصيلحي علي، والدكتور ياسر محمد مصطفى، والدكتور أحمد الشامي، والدكتورة سوسن زيتون.

كما قدمت الشكر للدكتور جمال المصري، العالم الجليل الذي جاء ضمن أفضل 1% من علماء العالم للعام الثاني على التوالي، وللدكتور أحمد السقا، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، والدكتورة عبير عبد الوهاب، الحاصلة على جائزة المرأة التشجيعية.

«الشطوري»: ربط النشر الدولي باهداف التنمية المستدامة

وقامت الدكتورة سحر الشطوري، مدير مكتب التعاون الدولي ورئيس وحدة التصنيف الجامعي، بعرض تقديمي لأهم إنجازات الأداء البحثي، موضحةً أن لغة العلم هي ربط البحث العلمي والنشر الدولي بأهداف التنمية المستدامة، وهو ما تقدمه الأبحاث العلمية المقدمة بالجامعة.

وأشارت «الشطوري» إلى أن مشروعات الجامعة البحثية الممولة محلياً ودولياً بلغت 118 مشروعاً، منها 23 مشروعاً دولياً، كما أن مجلات الجامعة العلمية الناطقة بالعربية تم تطويرها بشكل كامل، وإدراجها ضمن بنك المعرفة.