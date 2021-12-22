جامعة الجلالة.. بروتوكولات تعاون دولية ومحلية و65 برنامجا تعليميا

أفاد تقرير لـ«أشرف حيدر»، رئيس جامعة الجلالة، حول أداء الجامعة وأنشطتها خلال عام 2021، بنجاح الجامعة في الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الأولي للجامعة، كما نجحت الجامعة أيضًا في إجراء انتخابات أول اتحاد طلاب فضلاَ عن مشاركة الطلاب في العديد من الأنشطة الطلابية سواء الداخلية أو الخارجية.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح التقرير قيام جامعة الجلالة بتوقيع بروتوكولات تعاون، منها «اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما باليابان»، بهدف التعاون في مجالات الهندسة وطب الأسنان واللغة اليابانية بالاشتراك مع العديد من الأساتذة اليابانيين، كما وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، بحيث تسمح لطلاب جامعة الجلالة بالحصول علي درجة البكالوريوس بالكامل من جامعة أريزونا، في برامج دراسية مميزة بمجالات الهندسة والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال كمرحلة أولي، كما تسمح تباعًا بإضافة برامج أخري متطورة في مجالات العلوم والفنون والإعلام، بالإضافة إلى حصول جامعة الجلالة على عضوية اتحاد جامعات تكساس الدولي بالولايات المتحدة بما يتيح التعاون العلمي بما يسهم في رفع شأن جامعة الجلالة دوليًا.

كما وقعت جامعة الجلالة مذكرات تفاهم مع العديد من الهيئات والمؤسسات المصرية، ومنها كلية الطب بالقوات المسلحة، والأكاديمية البحرية، وجامعتي عين شمس وطنطا، بالإضافة إلى مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، لتقديم شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وأضاف التقرير أنه تم تفعيل نظام SIS، حيث تم تغذية النظام بكافة المعلومات الأساسية لطلاب الجامعة، وتحديد ساعات العبء الدراسي لكل طالب طبقاً لمستواه العلمي، وتحميل المقررات الدراسية بالمعلومات المرتبطة باللوائح الأكاديمية، وكذلك توفير نظام إلكتروني لإدارة السكن الجامعي، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية للسكن الطلابي من عدد 304 غرفة فردية إلى عدد 624 غرفة بزيادة قدرها 105%، متضمنة عدد 160 غرفة مزدوجة تم تجهيزها.

وأشار التقرير إلى إنشاء مجموعة من الوحدات بالجامعة مثل وحدة الأمن والسلامة المهنية، ووحدة مكافحة العدوى، ووحدة تكافؤ الفرص، ومكتب الاستدامة، بالإضافة إلى إنشاء QR Code لجميع طلبة الجامعة لاستخدامه مع الـ University ID Card لضبط وتسهيل عمليات الحضور في المحاضرات.

وأوضح الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية أن جامعة الجلالة تعتبر واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشائها بقرار جمهوري رقم 436 لسنة 2020، وتعد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، على مساحة 174 فدانًا، وتضم كليات «الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم».

وتقدم الجامعة أكثر من 65 برنامجًا متميزًا، حيث تم افتتاح 13 مجالاً هذا العام منقسمين إلى 31 برنامجًا في شتى المجالات، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي بطاقة 577 سريرًا، وسكنًا خاصًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.