وفد الكلية الملكية للأطباء بجلاسكو يشيد بإمكانيات جامعة الجلالة

قام وفد من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، بزيارة لجامعة الجلالة برئاسة الدكتور أشرف حيدر، لتعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي المشترك، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، في نسخته الثانية، والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفد الكلية الملكية يتفقد معامل جامعة الجلالة

اصطحب الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، الوفد في جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي لجامعة الجلالة، للاطلاع على كليات القطاع الطبي والمعامل المُجهزة على أعلى مستوى، كما تفقد الوفد قاعات الاختبارات الإكلينيكية ومعامل المهارات بمجال طب الأسنان وكذلك المعامل المُتقدمة في مجال العلوم الأساسية.

كما تفقد مبنى المستشفي التعليمي المتوقع افتتاحه أوائل العام المقبل، والذي يهدف إلى خدمة مدينة الجلالة والمناطق المُجاورة، ويحتوي على مراكز مُتخصصة للطوارئ والعلاج الطبيعي وغسيل الكلى ومركزاً للحروق ومركزاً للطب التجديدي وزراعة الأنسجة والخلايا الجذعية.

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور أشرف حيدر، عن سعادته بهذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سُبل التعاون بين الجانبين، تحقيقًا لأهداف استراتيجية مصر 2030، بهدف إتاحة تعليم عالمي على أرض مصر.

حيدر: حريصون على سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل

وأشار حيدر، إلى أن جامعة الجلالة تحرص على سد الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، من خلال تدريب الطلاب في أحدث معامل المهارات والمُحاكاة المُتقدمة بمجال الطب البشري، حتى يستطيع الطالب ممارسة ما تعلمه، في بيئة تُشبه الحياة العملية حيث يتم استخدام نماذج (مانيكان) تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يؤهل الطالب لعمل التشخيص المُناسب وتقديم الخدمة الطبية للمرضي.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة، أن القطاع الطبي بالجامعة، والذي يشمل مجال الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي ومجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، يقوم على أسس التعليم المُتكامل، حيث يتدرب جميع الطلاب في نفس المعامل وعلى نفس الأجهزة المتقدمة، لتخريج جيل قادر على العمل الجماعي المُتكامل، مؤكدًا أن جامعة الجلالة تهدف إلى جعل مصر مركزاً للمعرفة في الشرق الأوسط، من خلال جذب الطلاب من جميع أنحاء العالم للدراسة والتدريب في الجامعة التي تقدم برامج دولية مشتركة.

ومن جانبه، أعرب وفد الكلية الملكية عن سعادته بهذه الزيارة وإعجابهم بما وجدوه على أرض الواقع في جامعة الجلالة، التي تم بدأ الدراسة بها خلال العام الأكاديمي الماضي، وأكدوا حرصهم الشديد على تعزيز روابط التعاون بين الكلية الملكية وجامعة الجلالة من خلال التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

وشهد الزيارة الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق أبوالمعاطي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وشهد الزيارة من وفد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، الدكتور مايك ميكردي، رئيس الكلية الملكية، والدكتور ستيف جراهام الرئيس التنفيذي للكلية، والدكتور أشرف أيوب أستاذ واستشاري جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية الملكية للجراحين، والدكتور هاني عتيبة أستاذ أمراض القلب بجامعة جلاسكو ومدير التطوير الدولي للكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو.