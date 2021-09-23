استمرار فعاليات المنتدى الإقليمي للعلم المفتوح في جامعة الجلالة

تتواصل فعاليات المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة العربية، والذي تنظمه اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع جامعة الجلالة ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بمقر جامعة الجلالة، والذي يأتي ضمن المشروع الإقليمي «دعم عملية التشاور في مجال العلم المفتوح في المنطقة العربية»، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وانطلقت الجلسة الرابعة للمنتدى تحت عنوان «التنمية المستدامة والعلم المفتوح»، وأدار الجلسة الدكتور أحمد البرقوقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، وعضو لجنة العلوم باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمشاركة الدكتور بشرى عوض، أستاذ الكيمياء بجامعة عين شمس، والدكتور جمال أبو شقرة، العضو المؤسس للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا ومدير البحوث، وكبير أعضاء معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات «افتراضيًا»، والقاضي محمد عينين، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموريتانيا، والدكتور منى يحيى مدير مكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

موضوعات الجلسة الرابعة

استعرضت الجلسة عددًا من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالعلم المفتوح، حيث تناولت العلم المفتوح واستدامته في المنطقة العربية، فضلاً عن بعض التوصيات لتعزيز دور العلم المفتوح، وكذلك أهمية ربط المعلومات في الاستفادة من العلم المفتوح، إضافةً إلى معلومات براءات الاختراع والعلم المفتوح.

المشاركون بالجلسة الخامسة

كما انطلقت الجلسة الخامسة للمنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة العربية تحت عنوان «نهج تنفيذ العلم المفتوح ونشره»، وأدارت الجلسة سهى محسن مدير مكتب نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولي، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور هدى سليمان، دحروج عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لشؤون التنمية المجتمعية، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رحيل قمر مدير قطاع العلوم والتقنية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، والدكتور محمد رمضان مدير المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجا «افتراضيًا»، والدكتور سامية ساتي محمد نور مستشار اليونسكو، جامعة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم «افتراضيًا»، ومحمود داوود منسق التسويق والتدريب ببنك المعرفة المصري، ومحمد حسني محمد مسؤول مكتب شباب ذوي الهمم بوزارة الشباب والرياضة.

دعم العلم والعلوم

ناقشت هذه الجلسة دعم العلم المفتوح باستخدام المعامل الإلكترونية التكنولوجية، فضلا عن البحث الجماعي ودور مراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم العلم المفتوح، بالإضافة إلى الاستبيان الثاني للعلم المفتوح والنتائج المرتقبة والتوصيات، وكذلك مبادرة بنك المعرفة المصري EKB ودوره في الوصول المفتوح للبيانات، وطرق تبسيط علوم الطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية.

جدير بالذكر أن جلسات المنتدى شهدت على مدار اليومين تحليلًا للوضع الراهن للعلم المفتوح، وركائزه الأساسية، وتفعيله في المنطقة العربية، إضافةً إلى وضع سياسات وإستراتيجيات تدعم العلم المفتوح في مصر، والتحديات التي تواجه تطبيق العلم المفتوح واستخدامه عند وضع السياسات في العالم العربي، والعلم المفتوح واستدامته في المنطقة العربية، وكذلك توصيات لتعزيز دوره باستخدام المعامل الإلكترونية والتكنولوجية.