الملا: الوجه القبلي يستهلك 20% من المنتجات البترولية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم اليوم، افتتاح مشروع جديد عملاق يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهالينا في الصعيد لإنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول.

وأضاف «الملا» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أنه وبالنسبة لـ10 محافظات في الوجه القبلي تستهلك 20% من إجمالي ما تستهلكه الجمهورية من المنتجات البترولية، «ما تم إنجازه خلال 7 سنوات في قطاع البترول كان أهم الوقفات إنشاء مجمع تكرير بترول سنة 1987، وتم إضافة وحدة تكرير له وتوسعه عام 2002، وهناك رغبة في التركيز على المشروعات التنموية في الوجه القبلي، فقد تم إنشاء شركة جنوب الوادي للبترول لتهتم بكل المشروعات الخاصة بالبترول في الصعيد».

تم مد خط الغاز من شمال الصعيد وحتى أسوان في 2010

وتابع: «في 2010 تم مد خط الغاز من شمال الصعيد وحتى أسوان، وفي خلال تلك الفترة وحتى عام 2014 كان كل عدد الوحدات السكنية الموصلة بالغاز الطبيعي 534 وحدة سكنية، و714 محطة بنزين و12 محطة تموين بالغاز و1152 مستودع بوتاجاز، وتلك الجهود لم تكن لتغطي احتياجات الوجه القبلي أو الصعيد، وبالتالي كان فيه تحديات كبيرة وطوابير وضغط على الطرق السريعة».

وأوضح أن تكليفات الرئيس السيسي كانت لوضع خططا تنفيذيه لتجاوز تلك المشكلات والأزمات.