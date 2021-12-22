البترول: خطوط غاز رئيسية وفرعية بـ8 مليارات جنيه لأهالي الصعيد

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الشبكة القومية للغاز الطبيعي، كانت ممتدة حتى شمال الصعيد فقط، لكن الوضع تغيّر بعد 2014 وامتدت حتى أسوان، موضحا أنّ مشروع خط غاز الصعيد يستهدف تغذية مدن الصعيد من الشمال حتى أسوان، لإمداد المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية بالغاز الطبيعي.

خطوط غاز رئيسية وفرعية لتلبية احتياجات الصعيد

وأضاف الملا، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أنّ الدولة أنشأت خطوط غاز رئيسية وفرعية وأطوال 4850 كم، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغاز الطبيعي في الصعيد، باستثمارات قدّرت بنحو 8 مليارات جنيه، ما زاد عدد الواحدات السكنية 3 مرات عما كان عليه الوضع في 2014/2015.

مستهدف وصول الغاز لـ1.7 مليون وحدة في الصعيد

وأوضح وزير البترول، أنّ عدد الواحدات المستفيدة من الغاز الطبيعي وصل إلى 1.6 مليون وحدة، ومن المستهدف الوصول إلى 1.7 مليون بنهاية العام المالي الحالي، فضلا عن مشروعات حياة كريمة.

وأشار الملا، إلى أنّ الدولة أضافت بعد 2014/2015 خطوط ازدواج وتغذية رئيسية ومحطات ضواغط للغاز في الصعيد، باستثمارات تقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، فضلا عن المشروعات التي تنفذها مبادرة حياة كريمة.