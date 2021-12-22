حصاد أداء جامعة العلمين الدولية خلال 2021.. تضم 16 كلية ومكتبة مركزية

أصدر الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، تقريرًا بأداء وأنشطة الجامعة، خلال عام 2021، وذكر التقرير أنَّ الدراسة بالجامعة بدأت خلال العام الدراسي 2020/2021، في 6 مجالات دراسية وهي «الفنون والتصميم والصيدلة وهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والدراسات القانونية الدولية والهندسة».

تدريس 19 برنامجا في «العلمين الدولية»

وأكد الكردي، في تقرير، إضافة مجالين جديدين هما «طب الأسنان والصحة العامة» قبل بدء العام الدراسي الحالي، ليزداد عدد البرامج الدراسية إلى 19 برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، مشيرًا إلى أنَّ تلك البرامج تواكب وتُلبي مُتطلبات سوق العمل المُستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن نظام التدريس في الجامعة يتميز بأنه يعتمد على البرامج البينية، والتي تعني وجود تداخُل بين الكليات المختلفة، وذلك لخلق برامج دراسية جديدة وتخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، وتستخدم الجامعة نظام الساعات المُعتمدة.

توقيع اتفاقات لإتاحة مقررات ومشروعات للطلاب

وأوضح التقرير أن جامعة العلمين الدولية وقَّعت عدة اتفاقات تعاون، منها اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكتروني الدولية «كورسيرا»؛ لإتاحة مُقررات ومشروعات وندوات أكاديمية وتعليمية لطلاب الجامعة، مُقدمة من جامعات عالمية، وبموجب هذه الاتفاقية يحصل الطالب على شهادة من الجامعة المانحة وكورسيرا، كما وقعت الجامعة اتفاقية شراكة مع مؤسسة «اتصال» التي تعد أحد مؤسسات المجتمع المدني وتضم تحالف عدد كبير من شركات صناعة الإلكترونيات والاتصالات العالمية ICTE.

ووقَّعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة «ليون 3» الفرنسية لطرح برنامج دراسي مُشترك في مجال الإعلان والاتصال، ويحصل الطالب بموجبه على شهادة مزدوجة «بكالوريوس من جامعة ليون 3 وبكالوريوس من جامعة العلمين»، كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة «لويفيل» الأمريكية في مجال الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات، ويحصل الطالب على شهادة مُزدوجة.

ولفت التقرير لنجاح الجامعة في الانضمام إلى تحالف الجامعات المُستفيدة من المنح الطلابية المُقدمة من هيئة المعونة الأمريكية USAID، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها للجامعات الأهلية والخاصة، وحصلت الجامعة على 4 منح لأربع طلاب في برنامج الصحة العامة.

وأوضح د. محمد عبدالحميد شعره مُنسق الجامعات الأهلية، أن جامعة العلمين الدولية تعتبر واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 435 لسنة 2020، وهي تعُد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، وتعتمد الدراسة بالجامعة على استخدام الرقمنة والأنشطة التفاعلية، وهي مُقامة على مساحة 150 فدانًا تقريبًا بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعي وسكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.