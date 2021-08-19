مصاريف جامعة العلمين الدولية 2021.. طب بشري بـ105 آلاف جنيه

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها النهائية لماراثون تنسيق الجامعات 2021، والمنتظر أن يبدأ السبت المقبل 21 أغسطس، وجرى تحديد مصاريف جامعة العلمين الدولية 2021، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي بلغت نسبة النجاح العامة فيها 74%، مؤكدة أنّ جميع الجامعات الأهلية تنفذ إجراءاتها الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال تقديم الطلاب أوراق الالتحاق بالجامعات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان عنها، أنّ مصاريف جامعة العلمين الدولية 2021، جرى تحديدها تزامنا مع بدء تنسيق الجامعات 2021، والمنتظر أن يبدأ السبت المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا في مكاتب التنسيق، للحفاظ على القائمين على عمليات التنسيق، ولعدم حدوث أي معوقات تؤثر على التنسيق.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2021.. 97 ألف جنيه لطب الأسنان

1- مجال الطب: 105 آلاف جنيه.

2- مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

3- مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

4- مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

5- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

6- مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

7- مجال الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2021:.. 69 ألف جنيه للهندسة

1- مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

2- مجال علوم وهندسة الحسابات: 69 ألف جنيه.

3- مجال العمارة: 69 ألف جنيه.

4- مجال علوم وهندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

5- مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه.

6- مجال العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

7- مجال الغذاء والصناعات الغذائية: 43 ألف جنيه.

8- مجال الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2021.. 45 ألف جنيه للدراسات القانونية

1- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43 ألف جنيه.

2- مجال اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

3- مجال الدراسات القانونية: 45 ألف جنيه.

4- مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

5- مجال السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه.

6- مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

7- مجال الفنون: 49 ألف جنيه.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ جميع الطلاب الناجحين سيكون لهم أماكن في الكليات، موضحا أنّ المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2021 ستبدأ السبت المقبل، بحد أدنى 88.4% لشعبة علمي علوم، و80% لشعبة علمي رياضة، و65% لشعبة الأدبي، وينتهي تنسيق المرحلة الأولى الأربعاء المقبل 25 أغسطس.