شروط التقدم لمسابقة الأم البديلة المثالية 2022.. ومعايير الاختيار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2022، إذ يستمر تلقي طلبات التقديم حتى الخميس 20 يناير 2022 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل إعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها شروط تقدم الأم البديلة لمسابقة الأم المثالية 2022 التي تكفل طفلا يتيمًا، بالإضافة إلى المعايير المرجحة لاختيار الأسرة البديلة، والتي تتمثل فيما يلي:

شروط مسابقة الأم المثالية لـ«الأم البديلة»

الأم البديلة هي التي تتكفل بأطفال«كريمي النسب »في منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الفتاة التي لم تتزوج «الآنسة» لكنها ترعى طفلا، أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة.

- أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي.

- المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

- تنطبق عليها شروط العطاء، وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة، وقدرتها على الحفاظ بتماسكها.

المعايير المرجحة لاختيار الأسرة البديلة

- فترة الرعاية الأطول للابن البديل أو ابن الزوج.

- الأسرة الكافلة للابن البديل لديها أطفال شرعيين، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب ابن الزوج.

- تفضيل الأسرة الذي وصل الابن البديل، أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي.

الأم البديلة بإحدى دور الرعاية

- هي الأم التي قامت برعاية وتربية الأبناء «كريمي النسب» داخل أحد دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ـ أن يكون الابن أو الابنة البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمي مناسب.

ـ أن تكون الأم قد قامت بواجبها نحو الابن أو الابنة في التعليم والصحة والمعاملة وإعطائهم القدر المناسب من الاهتمام والحب والحنان الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليلة.

- ألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا.

- أن تكون الأم حاصلة على مؤهل علمي مناسب.

ـ ألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عامًا.

المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة بدور الرعاية

- فترة الرعاية الأطول للابن البديل.

- تفضيل الأم الذي وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي.

- تشجيع الأبناء على المشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.

- دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.