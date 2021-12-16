«التضامن»: 200 جنيه قيمة البطاقة الذكية لكفالة الأطفال «كريمي النسب»

قالت الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تسهيل كل الإجراءات الخاصة بكفالة الأطفال جرى طرح البطاقة الذكية الائتمانية –اختياريا- ويصدرها بنك ناصر بـ200 جنيه، مشيرةً إلى أنه جرى تغيير بعض المسميات والمصطلحات التي كانت تمثل وصمة للأطفال مثل لفظ اللقطاء، وأصبح «الطفل كريم النسب»، أو «الأسرة البديلة الكافلة».

أهمية البطاقة الذكية لكفالة الأطفال

وأضافت «أبو العمايم» خلال حوارها مع الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «8 الصبح» عبر شاشة DMC، أن البطاقة ستكون مثل البطاقة الشخصية حيث تحتوي على كل البيانات الخاصة بالأسرة الكافلة والطفل المكفول، وسيستخدم في إنهاء كل الإجراءات، مشيرةً إلى أن أي أسرة ترغب في استخراج الكارنيه يجب أن تتوجه للإدارة الاجتماعية التي تتبعها وتدفع 200 جنيه على رقم الحساب المخصص.

ولفتت مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، إلى أن التعامل مع الجهات الحكومية سابقا، كان يتم من خلال كارت الكفالة، بواقع 5 ورقات، لكنه كان معرضا للتلف، وهو ما لن يتكرر مع البطاقة الذكية.

تغييرات مهمة في اللائحة التنفيذية

وتابعت: «لم نغير قانون الأسر البديلة بعد، لكننا غيرنا اللائحة التنفيذية الخاصة بمنظومة الأسرة التنفيذية منذ ما يزيد عن 3 أشهر، وهو ما مثّل انفراجة كبيرة في هذا الملف، كان يجب أن يكون الأبوان مصريين، لكننا غيرنا القانون إلى أحدهما فقط، وبالتالي فإن المصرية المتزوجة من أجنبي لن تُحرم من هذا الحق، والعكس صحيح، وجرى خفض الحد الأدنى لسن التبني من 25 سنة إلى 21 سنة، كما تم خفض المبلغ الموضوع في دفتر التوفير من 5 آلاف إلى 3 آلاف جنيه كما تم منح الولاية التعليمية للأسرة، بالإضافة إلى الوصاية الكاملة للأسرة».