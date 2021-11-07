«التضامن»: تسهيل الإجراءات الخاصة بكفالة الأسر البديلة للأطفال

قال محمد عبد الباسط، رئيس لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، إن الوزارة قدمت تسهيلات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتبني الأسرة البديلة للأطفال الذين يعيشون في دور الرعاية، مبينا أن الوزارة تحرت عن الأسر البديلة وقدرتها على التعامل مع الطفل وتبينه وكفالة احتياجاته والإنفاق عليه، لافتا إلى أن أي شحص يريد أن يربي طفل في بيته يمكنه التقدم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن.

تسهيل التعامل على الأسر البديلة

وأضاف «عبد الباسط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن وزارة التضامن تسهل التعامل مع الأسر البديلة ولا تشترط وجود عقد للأسرة البديلة كما كان في السابق، وكان يسبب حرجا ويحتاج وقتا طويلا، ويتم استخراج كارنيه يدل على أن الطفل يتربى في أسرة بديلة، ويحصل على الدعم الذي يستحقه من الدولة.

مؤسسات المجتمع المدني تدعم الأطفال

وأوضح رئيس لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل أيضا على تقديم دعم للأطفال الذين تحصل عليهم الأسرة البديلة، لافتا إلى أن وزارة التضامن تعمل على توفير كارت للطفل الذي يكون جزءا من أسرة بديلة؛ لتسهيل المعاملات الحكومية والدعم الحكومي الذي يحصل عليه.

استخراج بطاقات الأسر البديلة

ودعت اليوم، وزارة التضامن، الأسر البديلة إلى التوجه للإدارات الاجتماعية التابعين لها؛ لاستخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفالها.