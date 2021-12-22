رئيس جامعة المنصورة الجديدة: نطبق الأنظمة الذكية والتفاعلية في التدريس

أصدر الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تقريرا عن أداء وأنشطة الجامعة، خلال عام 2021.

وذكر في التقرير أن جامعة المنصورة الجديدة، بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، مؤكدا الانتهاء من مبنى المُعاملات القانونية الدولية الذي يستوعب جميع البرامج الدراسية التي افتتحها هذا العام، والانتهاء من تنسيق أعمال الموقع العام، وتجهيز المعامل وصالات الرسم والقاعات الدراسية وفرش السكن الجامعي، مع استمرار سير الأعمال الإنشائية بباقي مباني الجامعة وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

تطبيق أنظمة الدراسة التفاعلية والذكية بالجامعة

وأكد أنَّ الدراسة تعتمد في الجامعة على نظام التعليم وجهًا لوجه، مع تطبيق أنظمة الدراسة التفاعلية والأنظمة الذكية بالجامعة، حيث يستطيع الطالب الدخول على النظام من أي مكان، والحصول على كل مصادر التعليم والتعلم المُتوفرة على منصة الجامعة، كما تعاقدت الجامعة مع شركة «ماجروهل» حتى يستفيد الطلاب من المصادر العلمية المُتوفرة، فضلًا عن توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع جامعة المنصورة، ووكالة الفضاء المصرية، والقيام بتحالف مع الجامعات الأهلية «الجلالة والعلمين الدولية والملك سلمان الدولية»؛ لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات الأربعة.

تنظيم مسابقات وورش عمل للاهتمام بالأنشطة الطلابية

وأشار إلى أنَّه في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، نظَّمت الجامعة مسابقات في حفظ القرآن الكريم، ودوري كرة قدم خماسي، ودوري كرة الطائرة، وتنظيم ورش عمل متنوعة، والمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أقيم خلال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال محمد عبدالحميد شعره، مُنسق الجامعات الأهلية، إنَّ جامعة المنصورة الجديدة تعتبر واحدة من 4 جامعات أهلية أُنشئت بقرار جمهوري رقم 437 لسنة 2020، وتقع بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتعد من جامعات الجيل الرابع، وتعتمد الدراسة بالجامعة على استخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، وتضم عددًا من الكليات المتميزة وهي: «الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية الدراسات العليا».