«التعليم العالي»: مصر نشرت 1648 دراسة علمية عن كورونا منذ ظهوره

كشف الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون العلاقات الخارجية، وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد الأبحاث العلمية التي نجح العلماء والباحثون المصريون في نشرها خلال الفترة الماضية منذ الإعلان عن أزمة كورونا فيروس «كوفيد 19»، وذلك عبر الدوريات العلمية المختلفة، لافتا إلى أن عدد الأبحاث وصل حتى الآن إلى 1648 بحثًا علميًا، موضحاً أن الأبحاث تتمثل الدراسات الإكلينكية للأدوية والأبحاث والدراسات الإحصائية ومدى تأثر الاقتصاد بالفيروس، وغيرها من الدراسات التي كشفت نتائج إيجابية تهدف لخدمة وتنمية المجتمع.

الشناوي: النشر تم منذ الإعلان أزمة كورونا عبر دوريات علمية

وأكد عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر بهذا الرقم في عدد الأبحاث العلمية المنشورة تسير بصورة متقدمة وجيدة تجاه تطبيق البحث العلمي، لافتا إلى أنها بمثابة خطوة متميزة وجدية في الارتقاء بموقع الجهات البحثية في التصنيفات العالمية وكذلك الارتقاء بمكانة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين المصريين.

الأبحاث المنشورة طفرة تسهم في الارتقاء بالتصنيفات العالمية

وأضاف عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينكية، أن الدراسات والتحاليل لمتابعة فيروس كورونا تتم دوريا، لافتًا إلى أنه يجب على المواطنين السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19» للوقاية من المرض، بجانب الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي، وتجنب تناول الأدوية والعقاقير دون استشارة الطبيب المختص، منعا لحدوث أي أعراض جانبية خطيرة، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج الجامعة.