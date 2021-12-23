أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23-12-2021.. ارتفاع 7 جنيهات

حالة من التذبذب الشديد تشهدها أسعار الذهب بشكل يومي، والتي تكون بين الارتفاع والانخفاض، ويكون ذلك ناتج عن نسبة التضخم التي يشهدها اقتصاد البلاد، ما يجعل الكثيرين يبحثون عنها بشكل يومي، وخصوصًا سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره العيار الأكثر رواجًا وبيعًا في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم

وحرصًا على اهتمامات المواطنين بمتابعة أسعار السلع والمنتجات، ترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات اليومية بالبورصة العالمية اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2021، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة، والذي شهد ارتفاعًا بقيمة 7 جنيه في العيار الواحد في بداية تعاملات اليوم الخميس.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم سعر يتراوح بين 901 إلى 903 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

كما سجل أيضا سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم سعر تراوح بين 788 إلى 790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 675 إلى 677 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6.304 إلى 6.320 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 914.07 جنيه، 58.10 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 799.03 جنيه، 50.84 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 685.56 جنيه، 43.57 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.