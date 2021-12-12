سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 12-12-2021

يهتم قطاع كبير سواء من المواطنين المقبلين على الزواج أو يرغبون في شراء هدايا، أو المستثمرين بمعرفة أسعار الذهب بشكل يومي، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 لأنّه الأكثر روّاجًا وانتشارًا في مصر، بالتزامن مع اضطراب المعدن الأصفر في أسواق المال خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت اليوم، التي استقرت خلال اليومي الماضيين، حيث أن يومي السبت والحد إجازة البورصة العالمية، وينتظر المستثمرين بداية التعاملات يوم الاثنين القادم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 893 إلى 895 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين إلى 781 إلى 783 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 669 إلى 671 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,248 إلى 6,264 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 900.98 جنيه، 57.36 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 788.38 جنيه، 50.19 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675.75 جنيه، 43.02 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان قد أصدر في وقت سابق، مجلس الذهب العالمي تقريرًا أوضح فيه زيادة واردات الهند من الذهب قبل موسم لحفلات الزواج، وتحتل الهند المركز الثاني عالميا في استهلاك الذهب باستهلاك يبلغ 446.4 طن من الذهب بنهاية 2020.