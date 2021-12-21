سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 21-12-2021: تراجع 2 جنيه

يتابع قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين أسعار الذهب بشكل دائم، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل خاصة في ظل الاضطرابات السعرية التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، لأنه الأكثر رواجًا وانتشارًا في مصر، حيث يشتريه العديد من الأشخاص لإهدائه للآخرين أو لادخاره.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات اليومية بالبورصة العالمية اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة، والذي شهد انخفاضا بقيمة 2 جنيه في العيار الواحد في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 896 إلى 898 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين إلى 784 إلى 786 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 672 إلى 674 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6.272 إلى 6.288 جنيات.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 905.27 جنيه، 57.66 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 792.13 جنيه، 50.45 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 678.96 جنيه، 43.25 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجّلت ارتفاعًا العام الماضي، بنحو 50% في السعر، ويعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستستمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.