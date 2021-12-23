أيتن عامر ومي فاروق نجمات كليبات الربع الأول من 2022  

أعلنت إحدى شركات الإنتاج عن تقديمها 5 أغنيات مصورة على طريقة الفيديو كليب، في الربع الأول من عام 2022.

أولى الأغنيات المقرر طرحها للفنان الإماراتي فايز السعيد، بعنوان «هالقد حلو»، من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، والكليب إخراج بسام الترك.

مي فاروق تقدم «اديني حب»

وتتعاون الشركة مع النجمة المصرية أيتن عامر، على أغنية بعنوان «بناقص»، من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، والكليب من إخراج بتول عرفة.

كما تتعاون الشركة مع الفنانة مي فاروق في أغنية بعنوان «اديني حب»، من كلمات وألحان محمد رفاعي، والكليب من إخراج فادي حداد.

وستقدم أغنية للفنانة سارة الحاج، بعنوان «شو فيها الدني»، من كلمات وألحان صلاح الكردي، والكليب من إخراج فادي حداد.

وتتعاون الشركة أيضا مع الفنان أحمد علي، والفنانة أسماء دغمة، في أغنية ديتو بعنوان «ما تسيبش حلمك»، من كلمات وليد عبدالجليل وألحان إسلام أمين، وإخراج رودينة حاطوم.

مي فاروق تقدم «آه يا طير» مع الشركة

وسبق للمطربة مي فاروق، أن تعاونت من قبل مع الشركة، في أغنية «آه يا طير»، من كلمات محمد حسن عوض، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وتقول كلماتها:

آه يا طير يا مسافر ومروح

بلّغ لحبيبي يا ريت يرجع

قول له إن فراقه بعيد يوجع

ما أنا غيره ماليش

آه يا طير يا مسافر بأمانة

قول لحبيبي إن أنا قلقانة

وفي بعده بجد أنا تعبانة

ومش عارفة أعيش

آه يا طير يا مسافر ومروح

بلّغ لحبيبي يا ريت يرجع

قول له إن فراقه بعيد يوجع

ما أنا غيره ماليش

وأمانة تقول له أنا من غيره

عايشة لكنّي بموت من التفكير

صورته ما بتفارق أحلامي

علشان ده في قلبي مقامه كبير

وأمانة يا طير بس تقول له

إن أنا ما نستهوش في غيابه

وتقول له يا طير إن أنا نفسي

يكون فاكر مانسيش أحبابه

ويا رب في يوم يرجع ليّ

دي الفرقة عن الغالي بتوجع