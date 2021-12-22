رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي فور إعلانها

يبحث كثير من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، عن رابط نتيجة كلية الشرطة، لمعرفة ما إذا تم قبولهم بها أم لا، وتوفر الكلية رابط خاص عبر موقعها الرسمي، للاستعلام عن النتيجة.

ترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة، عبر الموقع الرسمي للكلية، وكيفية الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة

- يقوم الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة الخاصة به، بالدخول للموقع الرسمي الخاص بكلية الشرطة من هنــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب باختيار «نتائج الاختبارات» من القائمة الموجودة أمامه.

- ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم يُدخل المتقدم رقم الملف الخاص به، ويضغط على كلمة دخول.

- وفي حال نجاح الطالب في اختبار القدرات، يتم إجراء اختبار الطول والوزن والقوام.

- وفي حال رسوب الطالب فلا يمكنه إعادة الاختبار مرة أخرى.

- وفي حال النجاح في اختبارات القوام، يتم التوجه إلى مقر اللجنة مع إحضار 4 صور شخصية وبطاقة الرقم القومي.

- لا يمكن للطالب الدخول دون بطاقة التردد الخاصة به والإقرارات والمستندات المطلوبة.

وبعد اجتياز المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، الاختبار الرياضي يتم إجراء الاختبار الطبي، ثم يخضع بعد ذلك لإجراء بعض الاختبارات الأخرى التي تتضمن اختبارات الحاسب الآلي، إذ يتم المفاضلة بين الطلاب في ذلك المجال حسب القواعد المنصوص عليها، كما يتم إجراء الكثير من التحريات لاختيار الطلاب الذين يتمتعون بحسن السمعة والسيرة المحمودة والتأكد من عدم وجود عقوبات جنائية.