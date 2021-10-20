نص كلمة وزير الداخلية خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة

ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلمة، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرر وزير الداخلية، منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة مع تعيينهم برتبة «ملازم تحت الاختبار»، مع منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين وخريجي كليات الحقوق دبلومة «علوم الشرطة» مع تعيينهم بهيئة الشرطة.

وفيما يلي نص كلمة وزير الداخلية:

بسم الله الرحمن الرحيم «وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» صدق الله العظيم

الرئيس عبدالفتاح السيسي.. الجمع الكريم

تتشرف وزارة الداخلية بمشاركتكم احتفالها بيوم الخريجين لتشهدوا وشعب مصر خطى هذه النخبة من طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بعد أن تحولوا إلى حياة الإنضباط والالتزام، واليوم يبدأون أولى خطواتهم العملية في أداء رسالتهم النبيلة لحفظ الأمن والأمان في ربوع مصرنا الغالية، يقفون بصلابة وشموخ حراساً للوطن فى سبيل رفعته ونهضته ورخاء شعبه العظيم.

نحتفل بيوم الخريجين هذا العام، مع آفاق الجمهورية الجديدة، والرئيس يقود مسيرة الوطن برؤية مستقبلية مستنيرة، تحققون من خلالها آمال الشعب عبر إنجازات ومشروعات قومية عملاقة أسست لدولة حديثة آمنة مستقرة تتبوأ مكانتها المستحقة بإرادة وطنية ثابتة.

ندرك ما يحيط بالوطن من تحديات يفرضها محيط إقليمي يموج بالصراعات

يدرك جهاز الشرطة إدراكاً كاملاً ما يحيط بالوطن من تحديات يفرضها محيط إقليمي يموج بالصراعات ومخططات خارجية، تستهدف تقويض مسيرة الوطن نحو التنمية والرخاء، وهنا يقف أبناؤكم من رجال الشرطة دوماً عند مستوى المسئولية، ولاء للواجب باذلين العطاء بنفس راضية، للقضاء على مخاطر الإرهاب ودحر فلوله، وإجهاض محاولات التنظيمات الساعية إلى إحياء نشاطها الإجرامي، وذلك من خلال معلومات متكاملة وإجراءات مقننة ودقة فى تنفيذ عمليات الضبط، وفي مجال مواجهة الجريمة بشتى صورها تواصل الجهود الأمنية نجاحاتها، في ترسيخ محاور الأمن الوقائي واستهداف البؤر الإجرامية وتحقيق مفهوم الردع للخارجين على القانون، والتصدى لكل ما يمس قيم المجتمع حفاظاً على أمنه واستقراره.

وإدراكاً لقيمة الأمن باعتباره ضرورة للحياة والتنمية، وأن تحقيقه في عالم اليوم هو عملية بالغة الدقة والتعقيد، فقد ارتكزت الإستراتيجية الأمنية على أسس وتخطيط علمى مدروس بهدف مواصلة الارتقاء بمعدلات الأداء وتحقيق الريادة الأمنية وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار، ولتحقيق ذلك تعمل وزارة الداخلية على التطوير والتحديث الشامل للمنظومة الأمنية بما يتيح الاستمرار في التفوق على التحديات.

ويشهد الواقع اهتمام الوزارة بالعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لتحقيق أهداف السياسات الأمنية، حيث تنطلق جهود منظومة التعليم والتدريب لإعداد أجيال من رجال الشرطة، مزودين بمهارات وقدرات وظيفية متميزة، مؤهلة للتعامل المدرك لإمكانيات الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتوظيفها فى مواجهة كافة صور الجرائم المستحدثة / وتحقيق جودة الأداء الشرطي.

تحرص السياسة الأمنية المعاصرة على تعزيز قدرات أجهزة الوزارة ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بما يحقق تنفيذ التكليفات والمهام الأمنية بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، وتنمية مهارات رجل الشرطة في مختلف مجالات العلوم القانونية والشرطية والاجتماعية، وفي مقدمتها مبادئ حقوق الإنسان، من خلال إدراجها كمادة أساسية فى مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التي يتمّ تنظيمها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية والتى تستهدف تعظيم مفاهيم إحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، في كل مجالات العمل الأمني، إنفاذاً لمحددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتواصل منظومة التعليم والتدريب الأمنى سعيها لصقل المهارات الوظيفية لرجل الشرطة، من خلال تطوير المقررات الدراسية والإستعانة بأحدث تقنيات وسائط التدريب، بهدف إعداد رجل شرطة عصري، وهو ماجسدته فعاليات اليوم من كفاءة عالية، جاءت نتيجة الجهد والإخلاص في العمل ودليلاً على المستوى المتميز الذي حققته منظومة التعليم والتدريب بالوزارة في شتى القطاعات الأمنية.

وفي ذات السياق تمّ استحداث دبلوم حفظ السلام وتسوية المنازعات بكلية الدراسات العليا، وفي إطار سعى الوزارة الدائم لترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية، اضطلع المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، بتدريب العديد من الكوادر الوطنية والأجنبية تحت مظلة الأمم المتحدة.

نعمل على تعظيم الاستفادة من الشرطة النسائية

كما تعمل الوزارة على تعظيم الاستفادة، من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، وفي سبيل تحقيق ذلك توسعت الوزارة في مشاركة العناصر النسائية، في منظومة العمل الشرطي والمشاركة في المهام القتالية، كما أتاحت لهنّ الحصول على دبلومات الدراسات العليا، والالتحاق بالدورات التدريبية المتقدمة، من أجل الإعداد والتأهيل الأمثل، للتعامل مع مختلف الظروف والمواقف، مما يجعلهنّ على جاهزية تامة ودائمة للقيام بدورهنّ في حفظ أمن المجتمع.

وتجسيداً للتلاحم بين فكر وأداء المؤسسة الأمنية مع ثوابت العمل الوطني، فقد تم هذا العام، فتح باب القبول لخريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية، للالتحاق بكلية الشرطة والدراسة بها لمدة عامين، يتمّ تزويدهنّ خلالهما بالعلوم الشرطية التخصصية والمهارات الميدانية، إلى جانب تمكينهنّ من الحصول خلال فترة الدراسة على درجة الماجستير في العلوم القانونية والمجالات المرتبطة بالمهام الأمنية أسوة بزملائهن من الطلبة خريجي كليات الحقوق.

ولقد فرض تطوير المسارات الأمنية تأسيساً على الثوابت الاستراتيجية للوزارة، تحديد المهام بدقة وتوجيه العنصر البشرى لها وفقاً لمقوماته ومؤهلاته الذاتية، ومن هذا المنطلق تم إستحداث منظومة التقييم الشامل لطلبة كلية الشرطة تمهيداً لتعميمها على باقي المعاهد التدريبية الشرطية، وهي تعمل كمرآة تعكس قدرات الطالب المختلفة، من خلال تطبيقات إلكترونية تم تصميمها وقاعدة بيانات يتم تحديثها دورياً تتضمن نتائج تقييم موضوعية للمستوى العلمى والتدريبى والرياضى والإنضباطي وصولاً للإرتقاء بالأداء.

يسعدنس وهيئة الشرطة أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقديرلأجهزة الدولة ومؤسساتها، التي تتعاون مع وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة والتي يواكب هذه الأيام احتفالنا بذكرى نصرها العظيم والخالد في حرب أكتوبر المجيدة فكل التحية لرجالها الأبطال، راجين المولى عز وجل التوفيق للمزيد من التكاتف والتكامل حتى تصل مسيرة العمل الوطنى لأهدافها.

تحية إعزاز وتقدير لأروح شهداء مصر الأبرار

كما أتوجه بتحية إعزاز وتقدير .. لأرواح شهداء مصر الأبرار ولأبنائنا مصابي الواجب، من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين قدموا التضحيات، فداء لوطنهم من أجل أن يحيا شعبه آمناً مطمئناً، واليوم ونحن نشهد تخرج دفعة جديدة من رجال الشرطة، يسعدنس أن أتوجه بالتهنئة لأولياء الأمور شركاء هذا النجاح.

أبنائي الخريجين، إن الوزارة لعلى يقين أنكم تدركون مسؤوليتكم الوطنية، وتؤمنون بأن واجبكم المقدس هو حماية هذا الوطن، والتفاني فس الحفاظ على مقدراته وإنجازاته، وأنكم التحقتم بهذا الصرح العريق لتحملوا رسالة أمن الوطن، امتداداً لأجيال بذلوا العطاء لحماية أمنه واستقراره، عليكم أن تحرصوا على مواصلة الإرتقاء بقدراتكم العلمية والبدنية للوفاء بمتطلبات الأداء الأمنين في إطار الالتزام التام بالقانون ومبادىء حقوق الإنسان.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

إن رجال الشرطة يؤكّدون تمسكهم الراسخ بأداء الواجب وعلى عهدهم أمام الله وشعب مصر وتحت قيادتكم الحكيمة، متسلحين بسلطان القانون وهيبته، يجسدون بتضحياتهم حصناً منيعاً لترسيخ دعائم الاستقرار ملتزمين بالحفاظ على الكرامة الإنسانية وحماية قيم وحقوق المواطنين يجددون العزم من أجل مواصلة الدفاع عن أمن مصر ومكتسبات شعبها العظيم، حفظ الله الرئيس وسدد خطاه، وحفظ مصرنا الغالية آمنة مطمئنة.