سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23-12-2021 في مصر

أعداد كبيرة من العمالة المصرية توجد في دولة الكويت، وعليه يتابع الكثير من هؤلاء وذويهم أسعار العملات المختلفة، ومنها سعر الدينار الكويتي، الذي سجل اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 تباينًا مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ومنها البنك الأهلي وبنك مصر وغيرها من البنوك.

وفي إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل في المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 49.13 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 49.22 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم، نحو 51.62 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، نحو 47.45 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، عند 51.74 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 51.58 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 51.62 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 49.13 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وأخيرا سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.