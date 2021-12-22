وظائف جديدة شاغرة في بنك الإسكندرية.. اعرف الشروط المطلوبة

يبحث الكثير من خريجي الجامعات عن وظائف شاغرة في الكثير من المؤسسات المختلفة، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يتم البحث عن وظائف شاغرة بها، وأعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في مجال التسوق الإلكتروني.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال ذي صلة.

- أن يكون لديه مهارات التواصل الجيد

- أن يكون لديه تجربة مع Facebook Ad Manager أمر لا بد منه.

- أن يكون لديه خلفية قوية لإنشاء المحتوى.

مسؤوليات الوظائف

- مراقبة الأنشطة التنافسية عبر الإنترنت، وتقييم التحسينات ذات الصلة، والعمل على تحسين سهولة الاستخدام.

- إدارة جميع خطط وأداء إعلانات الوسائط الاجتماعية أو الوسائط الرقمية.

- العمل مع الشركاء في التقويم الشهري لتحقيق أهداف ALEXBANK.

- إدارة وكالات الوسائط الرقمية.

- إدارة حملات العلامات التجارية والمنتجات عبر الإنترنت لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وجذب العملاء المحتملين.

- تحديد الاتجاهات والرؤى وتحسين الإنفاق والأداء بناءً على الرؤى.

- تحسين قابلية استخدام الأصول الرقمية لبنك الإسكندرية وتصميمها ومحتواها وتحويلها.

- وضع استراتيجيات لجذب حركة المرور عبر الإنترنت إلى موقع الويب الخاص بالبنوك وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

- تطوير أفكار المحتوى لخدمة أهداف وحملات ALEXBANK الرقمية.

- الإشراف على تطوير المحتوى وتنفيذه.

- مراقبة الموضوعات الشائعة وتطوير الأفكار لخدمة أصول ALEXBANK الرقمية.

- إدارة جميع خطط وأداء الإعلانات على الشبكة الإعلانية والشبكات الاجتماعية وشبكة Google الإعلانية.

- مراقبة التنفيذ والأداء لتلبية احتياجات coms وتعزيز الكفاءات.

- إدارة أنشطة التسويق الإلكتروني لتعزيز بوابات ALEXBANK.

- تحسين أداء SEM و SEO لبوابة ALEXBANK.