تواضروس يعلن عودة قداس عيد الميلاد لـ«العاصمة الإدارية»

حذر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من التهاون في الاحتراز من مخاطر فيروس كورونا المستجد، لا سيما في ظل وجود المتحور الجديد «أوميكرون»، مشددا من خطورة الإصابة التي قد تؤدي إلى الوفاة، مشيرا إلى جهود العلماء في تطوير اللقاحات.

تواضروس يحذر من كورونا

وطالب البابا تواضروس الثاني، خلال إلقائه عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي، مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، الجميع، بضرورة اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، قائلا: «يجب أن ننتبه ونحافظ على نفوسنا بالغذاء السليم خاصةً، مع بدء فصل الشتاء من أمس، لأن كما يقول العلماء أن أعراض هذا المتحور، أعراض شديدة، وتشتد بعد يوميْن من الإصابة».

قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدراية

وعن قداس عيد الميلاد قال تواضروس: «ستكون صلاة عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، مع الحذر من الاختلاط والتزاحم بالالتزام بكل الإجراءات الصحية الهامة»

وأضاف: «علينا في فترة الأعياد المقبلة، وكثرة الخروج، بأن نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية الضرورية، وربنا يشفي المصابين ويحافظ على صحة الجميع».

وكان قداس عيد الميلاد في 2021، غاب عن العاصمة الإدارية لاول مرة منذ افتتاحها بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا، وأدى البابا الصلاة وقتها في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

التغطية الإعلامية لقداس عيد الميلاد

وكان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أنه في ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض قيودًا عديدة، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.

وسيتولى التليفزيون المصري، بث قداس العيد مساء يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس على شاشتها، أن تنضم على تردد التليفزيون المصري.