البابا تواضروس: نصلي من أجل نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ COP27

استهل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية اليوم، بتجديد دعوته للكنائس والأفراد، للمشاركة في المسابقة التي ستنظمها الكنيسة لكي تزرع كل كنيسة 100 شجرة على الأقل، دعمًا ومساندةً لمصر في تنظيم النسخة المقبلة من مؤتمر المناخ.

أمر يخص المسكونة كلها

وقال البابا في عظته التي بثها المركز الإعلامي للكنيسة عبر قناة «Mesat» الفضائية، إن الكنيسة تصلي من أجل نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ العالمي COP27، مشددًا على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أطلقت مبادرة «ازرع شجرة»، لأن مصر ستستضيف مؤتمرًا عالميًا ضخمًا في نوفمبر المقبل عن المناخ، وهو يناقش أمرًا يخص المسكونة كلها، وسيعقد في شرم الشيخ، بمشاركة كل الدول.

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية: أرجو إنكم تتابعوا أخبار التحضير للمؤتمر، ودول العالم تحاول تقلل من الغازات الصناعية التي ترفع درجة حرارة الأرض، بمقدار درجة ونصف الدرجة، وإلا ستذوب الجبال الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي، وتتحول إلى مياه والمياه تصنع فيضانات، ويمكن أن تبتلع مدنًا ساحلية على مستوى العالم كله، وهذا جرس إنذار خطير للغاية جدًا، ولا تنسوا أن مصر لديها 1000 كيلومتر من السواحل على البحر الأبيض المتوسط.

كل كنيسة تزرع 100 شجرة على الأقل

وشدد على أنه يجب المشاركة في المؤتمر والصلاة لنجاحه ونجاح الجهود المبذولة فيه، مشيرًا إلى أن الكنيسة طالبت من الكنائس على مستوى الجمهورية لزراعة 100 شجرة في محيط كل كنيسة، وهي مبادرة تساهم بها الكنيسة المصرية من أجل المناخ، مضيفًا: «الأشجار دي ممكن تكون زيتون أو رمان أو توت، أو حتى أشجار الخضرة والظلال فقط، وهذه فرصة جيدة جدًا يمكن أن تتقدم بها كمسابقة باسم الكنيسة وهي مسابقة لها جوائزها، والمكان اللي هتزرع فيه ممكن يكون داخل الكنيسة أو بيوت الخدمة أو حتى في المرافق العامة، يعني ممكن تساعد المدرسة القريبة منك في زراعة الأشجار، وهي مسابقة مهمة جدًا».

وأوضح: «صور المكان قبل ما تزرع، وبعدين ازرع الشجر، وصور المكان اللي زرعت فيه من نفس الزوايا التي صورته بها من قبل».