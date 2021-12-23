رئيس «تنمية الصعيد»: جنوب مصر استحوذ على نصيب الأسد من المشروعات

أكد اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن جنوب مصر استحوذ على نصيب الأسد من المشروعات التنموية بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن موازنة الدولة كانت 30 مليار جنيه في 30 عاما، وفي 7 سنوات وصلت ميزانية الدولة ترليون جنيه، لافتا إلى أن الفترات السابقة شهدت قصورا في المرافق والتعليم بالصعيد.

تطوير طرق الصعيد

ونوه «صالح» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، إلى أنه يجرى حاليا تطوير طرق الصعيد، معتبرا أن الانجازات الحالية لم يرها أحد من قبل، وتعتبر نهضة كبيرة للصعيد: «ما يحدث حاليا تعويض للمصريين وأهل الصعيد الذين يلقوا اهتماما كبيرا من القيادة السياسية»، مشيرا إلى أن المستهدف إنشاء كوبري على النيل كل 25 كيلو متر.

طرقا وكباري ومحاور عملاقة

وشدد رئيس هيئة تنمية الصعيد، على أن محافظات الصعيد تشهد في الوقت الحالي طرقا وكباري ومحاور عملاقة، ليشهد بذلك نهضة كبيرة بالتنمية، متابعا: «قطاعات البنية الأساسية بمشروعات الصعيد من أكبر القطاعات التي استحوذت على أكبر الموازنات خلال الـ7 سنوات السابقة، لتحسين حياة المواطنين بشكل أكبر».

وأكد اللواء شريف صالح، أن «التأمين الصحي يخدم أهالي الصعيد ويخفف معاناتهم من السفر إلى القاهرة لتلقي العلاج، وحاليا تقدم كل الخدمات العلاجية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وهذا ما جعل المواطن الصعيدي يدرك اهتمام الرئيس السيسي؛ لأن الوضع اختلف عما سبق».