«التنمية المحلية»: ضخ 54 مليار جنيه استثمارات لتنمية الصعيد منذ 2014

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن الدولة المصرية لديها خطة لتنمية الصعيد منذ 2014، ونفس الأمر بالنسبة للمناطق المتأخرة محليًا تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، موضحًا أنه جرى ضخ 54 مليار جنيه منذ عام 2014 لتنمية الصعيد، إذ غطت هذه الاستثمارات مشروعات الطرق ودعم الوحدات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وملف التموين وغيرها.

مشروعات البنية الأساسية في صعيد مصر تقدر بالآلاف

وأضاف «ولاء»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على «المحور»، أن مشروعات البنية الأساسية في صعيد مصر تقدر بالآلاف مثل دعم المشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية: «وفرت فرص عمل مؤقتة ومستدامة وفرص للشركات الصغيرة، ولدينا 3500 شركة عملت في تنفيذ هذه المشروعات»، موضحًا أن المرحلة التمهيدية لـ«حياة كريمة» استهدفت تطوير 375 قرية، منها 340 قرية في الصعيد.

إطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة ودعم الحرف التراثية

وأشار مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أن تطوير هذه القرى أسهم في تنمية الحياة هناك، فصعيد مصر حصل على نصيب الأسد من هذه المشروعات، مؤكدًا أن خلق فرص العمل من خلال محورين، هما إيجاد طلب للفرص المؤقتة مثل تدشين المشروعات القومية ودفع المصانع إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الحرف التراثية.