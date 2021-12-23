عماد حسين: «المفروض اللي يعمل مشاريع في الصعيد الدولة تدلعه»

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة عملت على تطوير الصعيد من أجل توفير فرص عمل للأشخاص هناك، وتقدم حوافز ضرائب لمن يقدم مشاريع في الصعيد والظهير الصحراوي وليس في العاشر من رمضان.

ونوه «حسين» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، أمس الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، إلى أن نسبة كبيرة من الشباب في الصعيد يسافر إلى الخليج أو ليبيا أو القاهرة، من أجل الحصول على فرص عمل، لذا فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على إقامة مشاريع هناك، مؤكدا أن الدولة لم تمنع القطاع الخاص من المشاركة في التنمية بالصعيد؛ لأنها لن تتقدم إلا بالتكاتف بين القطاعين الخاص والحكومي.

الاكتفاء الذاتي من الكهرباء أدى إلى زيادة الاستثمارات في الصعيد

ولفت رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أن القرى في الصعيد ظلت تعمل فيها الكهرباء لمدة يوم وتقطع في الآخر، وهذا أدى إلى صعوبة وضع الطعام في الثلاجات، لذا كان يعمل وزير الكهرباء في هذا الوقت على توفير الكهرباء بصعوبة، مشددا على أن مصر حاليا لديها اكتفاء من الكهرباء، وهذا سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الصعيد.

وأوضح عماد الدين حسين، أنه يجب زيادة دعم الإنتاج الزراعي بمصر، في ظل الصراع بين الولايات المتحدة والصين؛ لأن هذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الفترة المقبلة، ومصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم وهذا سيرفع أسعاره بشكل كبير.

دعم الفلاحين يقلل الاستيراد ويحل مشكلة ارتفاع الأسعار

وتابع: «لازم أدعم الفلاحين عشان أقلل الاستيراد وبالتالي يقل الضغط على الأسعار، لازم أحفز الفلاح وأحل المشاكل اللي بتقابله، زي مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة، في فلاحين قالوا مش هنزرع السنة دي عشان مش هنكسب، فلازم أحل المشكلة دي».

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزارة المالية رجعت لدعم المصدرين و«ده خلى الناس تصدر وتجيب عملة صعبة، ووفر فرص عمل، والمفروض أي حد يبني مصانع في الصعيد أدلعه ويبقى في مكافأة».