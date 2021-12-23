وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يناقشون سبل حماية الأسرة ودعم ذوي الهمم

غادرت «نيفين القباج»، وزيرة التضامن الاجتماعي، القاهرة على رأس وفد ضم قيادات الوزارة، متوجهة إلى العاصمة السعودية «الرياض»، لتمثيل مصر في عدد من الاجتماعات أبرزها اجتماع الدورة 41 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، حيث تشارك «القباج»، باعتبارها عضو دائم بمجلس وزراء الشئون العرب.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ الوزراء العرب سيناقشون في الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية فيما يخص العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، ويأتي في مقدمتها التحضير للقمة العربية القادمة وما ستتناوله من ملفات تعاون تتعلق بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الجهود العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لاسيما ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلا عن الموضوعات ذات الصلة بحماية الأسرة والطفولة.

ووفقا لبيان صحفي، أكدت «القباج»، الاتفاق على استضافة مصر مؤتمر«تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي 2020-2030» في مارس 2022، بالإضافة إلى عقد ندوة عربية عن سُبل الاستجابة السريعة بشأن إغاثة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأزمات والكوارث.

اجتماعات ثنائية مع الوزراء العرب

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء العرب المعنيين بملفات التنمية البشرية والاجتماعية إلى جانب لقاء خاص مع ممثلي المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة المشاركين في الاجتماعات وذلك لمناقشة ملفات التعاون بين مصر وتلك المنظمات الدولية.

ويسبق اجتماعات وزراء الشئون الاجتماعية، مؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العرب والمكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية، بجانب الوزراء المعنيين بشئون الشباب والرياضة العرب، والمجلس العربي للصحة والتنمية، ومنتدى برنامج اليونسكو لإدارة التحولات الاجتماعية لوزراء الشئون الاجتماعية العرب تحت عنوان «الآثار المتباينة لجائحة كوفيد-19 رسم مسارات التعافي للمنطقة العربية ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات».

خطة تحرك على مستوى الدول العربية للتعافي من آثار «كورونا»

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر العربي ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتها منظمة اليونسكو ومجموعة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة، ومن المقرر رفع القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عُقد في الأردن خلال شهر أكتوبر 2021، للعرض على القمة العربية القادمة، لبلورة ووضع خطة تحرك على مستوى الدول العربية كلها للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19 والمضي قُدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.