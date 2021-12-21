وزيرة التضامن: إتاحة 10 محطات مترو و 3 قطارات لذوي الهمم في 2022

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك نتائج مستهدفة يجري تنفيذها من خلال «المبادرون» في عام 2022، تتمثل في تعبئة 300 من «المبادرون» على مستوى الجمهورية، وتوفير 60 سيارة نقل جماعي أو فردي لذوي الهمم، وإتاحة 10 محطات مترو و3 محطات قطار، كما ستجري إتاحة 50 مكتب شهر عقاري و15 جامعة، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة.

إتاحة فرص توظيف وقروض ميسرة لذوي الهمم

وأوضحت القباج، خلال فعاليات مؤتمر «المبادرون» لمناقشة سبل تفعيل الإتاحة لذوي الإعاقة في مصر، أنه سيجري إطلاق حملتين إعلاميتين حول موضوعات الإعاقة، واخيتار 3 سفراء داعمين لها، وكذلك إتاحة 3000 فرصة تدريب وتوظيف للأشخاص ذوي الهمم.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أنه يجري توفير مشورة التوظيف المساعدة في مسوغات التعيين، وتوفير تدريبات متنوعة تتناسب مع قدرات ذوي الهمم، وإتاحة فرص توظيف، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر، وإتاحة بيئة العمل وتهيئة زملاء العمل.

وزيرة التضامن: طرح سيارات مجهزة لذوي الهمم بالمحافظات

ونوهت القباج، إلى أن هناك عددا من الحواجز أمام ذوي الهمم تتمثل في، الإتاحة المجتمعية، والأدوات المساعدة، وتفعيل القوانين الخاصة بذوي الهمم، مؤكدة أنه للتغلب على تلك الحواجز سيجري طرح سيارات عامة وخاصة مجهزة لذوي الهمم، بداية بسيارة في كل محافظة، بإجمالي 27 سيارة، مع وجود مترجم إشارة في أماكن الخدمات العامة، التيسير على المساهمين في تصنيع الأدوات المساعدة لذوي الهمم.