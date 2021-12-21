وزيرة التضامن تعلن إطلاق الشبكة القومية للأشخاص ذوي الإعاقة.. اليوم

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن السنوات الأخيرة شهدت تعزيز رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الحصول على وظائف لائقة لا يحدث فجأة، ويجري العمل على تعزيز المهارات وتبني الاعتبارات التنافسية وتكافؤ الفرص.

ولفتت «القباج» في كلمتها بمؤتمر «المبادرون» لمناقشة سبل تفعيل الإتاحة لذوي الهمم في مصر، إلى أن الفعالية تعمل على الاهتمام بالوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الهمم في كافة مناحي الحياة، من خلال منظومة تشريعية ضمن الحقوق، وتصدت لكافة ممارسات التنمر، كاشفة عن إطلاق الشبكة القومية للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

القباج: قضية الإعاقة تشهد بتكامل تكاملا بين كل الجهات

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قضية الإعاقة تشهد تكاملا بين كل الجهات سواء حكومية أو أهلية أو قطاع خاص لتحسين جودة حياة ذوي الهمم.

ولفتت إلى أنه جرت إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوي الهمم في 28 شارعا بمنطقة المعادي، وتابعت: «جاءت فكرة المبادرون، لتشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين لرعاية الفئات فاقدي الرعاية، والتأكيد على أهمية المبادرات الفردية والاجتماعية».

القباج: إتاحة أرصفة 28 شارعا في القاهرة لذوي الهمم

ولفتت إلى أن قضية الإعاقة ليست فردية ولكنها قضية اقتصادية، وإتاحة فرص التشغيل الحقيقة واجب وطني، وإدراجهم في سوق العمل ملزم، وعلى القطاع الخاص أن يتبنى المبادرة لنقدم للعالم تجربة مصرية فريدة في الدمج والتأهيل.