البحرية الأمريكية تصادر أسلحة من إيران كانت متجهة على الأرجح إلى اليمن

قالت البحرية الأمريكية، إنها صادرت كمية كبيرة من البنادق الآلية والذخيرة التي كانت تهربها سفينة صيد من إيران ومتجهة على الأرجح إلى اليمن الذي مزقته الحرب.

اكتشفت سفن دورية تابعة للبحرية الأمريكية الأسلحة على متن ما وصفته بأنه سفينة صيد عديمة الجنسية في عملية بدأت يوم الإثنين في الروافد الشمالية لـ«بحر العرب» قبالة سلطنة عمان وباكستان.

وصعد البحارة على متن السفينة وعثروا على 1400 بندقية من طراز كلاشنيكوف و226600 طلقة ذخيرة، بالإضافة إلى طاقم من خمسة يمنيين وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

واتهمت الدول الغربية وخبراء من الأمم المتحدة إيران مرارًا بتهريب أسلحة وتكنولوجيا غير مشروعة إلى اليمن على مر السنين، ما أدى إلى تأجيج الحرب الأهلية وتمكين الحوثيين من إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على السعودية المجاورة.

إيران تنفي تسليح الحوثيين رغم الأدلة

في تحرك غير عادي، ألقى بيان صادر في وقت متأخر من يوم الأربعاء عن الأسطول البحري الخامس ومقره البحرين باللوم على إيران في إرسال الأسلحة، قائلًا إن القارب كان يبحر على طول طريق «يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن».

وأضاف البيان أن «التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها للحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الأمريكية».

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على عملية الاعتراض التي نفذتها البحرية الأمريكية.

نقل الأسلحة المصادرة إلى السفينة الحربية الأمريكية «يو إس إس أوكين»

ونقلت سفن الدوريات التابعة للبحرية الأمريكية الأسلحة المصادرة إلى السفينة الحربية الأمريكية «يو إس إس أوكين» قبل إغراق سفينة الصيد بسبب الخطر الذي تشكله على الشحن التجاري، وقالت إن الطاقم اليمني سيعود إلى الوطن.

بدأت المصادرة الأمريكية للأسلحة الموجهة لحرب اليمن، التي تكون في العادة بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقاذفات صواريخ، في عام 2016 واستمرت بشكل متقطع، واليمن مملوء بالأسلحة الصغيرة التي تم تهريبها إلى موانئ غير محكوم السيطرة عليها على مدى سنوات من الصراع.

قال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، إنه صادر حوالي 8700 قطعة سلاح غير مشروعة حتى الآن هذا العام عبر منطقة تبلغ مساحتها 2.5 مليون ميل مربع تقوم بدوريات فيها، بما في ذلك البحر الأحمر ذو الأهمية الاستراتيجية والخليج العربي.

الحرب في اليمن اندلعت عام 2014

اندلعت حرب اليمن في عام 2014، عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد و شنت السعودية، إلى جانب الإمارات ودول أخرى، حملة قصف بعد أشهر لاستعادة الحكومة المعترف بها دوليا والإطاحة بالمتمردين.

وأودت الحرب بحياة حوالي 130 ألف شخص وأسفرت عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم.