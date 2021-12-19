وكالة الطاقة الذرية: العالم يحتاج إلى المثابرة في المفاوضات مع إيران

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن حل أزمة البرنامج النووي الإيراني لابد أن يأتي عبر الدبلوماسية والوكالة لديها دور محوري في هذا الإطار.

وأوضح: «الأمور لا بد أن يتم حلها عبر الدبلوماسية والوكالة لديها دور محوري في ذلك؛ فهناك الطاولة السياسية التي يمكنهم من خلالها أن يقولوا هل سيستمرون في تلك الاتفاقية الموقعة سابقاً في عام 2015 وتم تركها والآن هم يبحثون إمكانية العودة إليها؟ كل ذلك يحتاج إلى التفتيش بواسطتنا ونحن الضامنون لهذه العملية وعلينا أن نكون موجودين دائمًا».

الوكالة تتيح حلولا فنية

وعلق «جروسي» خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»، على جدوى المحادثات مع الجانب الإيراني ومدى تعقيدها، موضحًا: «صحيح بعض الناس قد تعتقد أن هذا المسعى يسعى إلى اللاشيء وآخرون يفكرون بالعكس، أظن أن المطلوب هنا هو المثابرة فيما يتعلق بحل الأسئلة المتعلقة بالبرنامج النووي في إيران الوكالة متاحة للجميع في كل الأوقات لكي تقدم كل شيء ونحن مصاحبون لكافة المفاوضات ونوفر حلولاً فنية».

الوكالة لا قدرة سياسية لها لإجبار إيران على شيء

وتابع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة ليس لديها القدرة السياسية لإجبارهم على فعل ذلك، لكن ما تفعله هو تقديم الوسائل إذا ما أرادوا الاستمرار في برنامج نووي مدني وسوف نضمن كوكالة أن نفتش حتى يكون للعالم ضمانات متاحة وألا تكون هناك مشكلة.