«توني بلير» يصف غير الملقحين ضد كورونا بالأغبياء.. ويعتذر عن تصريحه

موجة من الجدل، أثارها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، عقب التصريحات التي أدلى بها، الأربعاء، فيما يتعلق بالأشخاص غير الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا، حيث وصفهم بأنهم أغبياء، إلاّ أنّه عاد واعتذر اليوم الخميس عن تصريحه بالأمس، حيث قال إنّ ما صدر عنه «غير دبلوماسي».

«بلير» يعتذر عن تصريحه لغير الملقحين

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فإن «بلير»، قال في تصريحه: «بصراحة، إذا لم يتم تطعيمك في الوقت الحالي وكنت مؤهلا وليس لديك سببا صحيا لعدم تلقيك التطعيم، فأنت لست مجرد شخص غير مسؤول، أنت غبي»، ورداً على سؤال حول هذا التصريح، أوضح «بلير» موقفه قائلا: «من المحتمل أنني كنت غير دبلوماسي إلى حد ما في استخدامي للغة».

وأضاف «بلير»، الذي أسس معهد توني بلير، غير الحكومي منذ أن كان في السلطة: «لدينا عمل ميداني في الوقت الحالي كمؤسسة، وأعتقد أن الحكومة يجب أن تفعل الشيء نفسه، التحقيق بالملف الشخصي، وما هي أسباب عدم تطعيم الناس»، مضيفاً: «على الحكومة أن تخرج وتحاول بشكل فردي إقناع هؤلاء الناس، إذا استمر هذا الأمر لبعض الوقت وعدم التطعيم فستكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا».

بريطانيا تسجل ثاني أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بدء الجائحة

وكانت بريطانيا، سجلت يوم الإثنين الماضي 91743 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في ثان أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بدء الجائحة، في الوقت الذي يواصل فيه متحور «أوميكرون» اجتياح البلاد.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة، 44 حالة، وأعلنت بريطانيا الإثنين تسجيل 12 وفاة بمتحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا، وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة «تايمز» إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.