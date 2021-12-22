بلومبرج: ربع غير الملقحين بجنوب إفريقيا يرون التطعيم ضار أو قاتل

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن ربع سكان جنوب إفريقيا الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا يرفضون الحصول على اللقاح؛ لأنهم يعتقدون أنه سوف يضرهم أو يقتلهم، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كيب تاون.

تلقيح 44% من السكان

وتابعت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها، أن جنوب إفريقيا صاحبة الاقتصاد الأكثر تقدمًا في إفريقيا قامت بتلقيح ما يزيد قليلاً عن 44% من السكان البالغين على مدى سبعة أشهر حتى مع ظهور متغير أوميكرون، وتسببه في إصابات بأرقام قياسية في جميع أنحاء البلاد منذ نوفمبر الماضي.

ونقلت الوكالة عن باحثين بقيادة بريندان موجان براون، أن الاستطلاع تم إجراؤه للمساعدة في توجيه أولئك الذين يتعاملون مع مشكلة التردد في الحصول على اللقاحات في جنوب إفريقيا؛ وإثراء الجدل حول ما إذا كان يجب جعل اللقاحات إلزامية لمختلف الأماكن العامة، وتم إجراء مقابلات مع 1940 شخصًا غير مُلقحين في جميع أنحاء البلاد، وقالت وحدة أبحاث تنمية العمالة في جنوب إفريقيا في جامعة كيب تاون إنها وجدت أن نحو 34% مستعدون لتلقي اللقاح، لكن هناك عوائق أمام القيام بذلك، وهناك 21% سينتظرون ويرون و15% سيحصلون على التطعيم فقط إذا لزم الأمر.

وأوضح التقرير أن البحث قد وجد أن ما يصل إلى واحد من كل أربعة سيستمر في الرفض، ويرجع ذلك أساسًا إلى مخاوف بشأن سلامة الجرعات، وتم إجراء معظم المقابلات منذ الإعلان عن أوميكرون كمتغير مثير للقلق الشهر الماضي، كما يتم جمع المزيد من البيانات وسيتم إصدارها في يناير، مع نحو 800 من الأشخاص الذين أجريت المقابلات معهم، وهم أكبر مجموعة، وتراوحت أعمارهم بين 18 و34 عامًا.

%70 سيتلقون اللقاح غدا.. وتم توفيره في العمل أو المنزل

وأشار المستعدون للحصول على لقاح إلى أن هذا يعتمد على سهولة الوصول إليه، حيث سأل المحاورون عما إذا كانوا سيفكرون في الحصول على جرعة في الأسبوع المقبل إذا وفر موظف السلطات الصحية اللقاح لهم في المنزل أو مكان العمل، وقال 70% منهم إنهم سيفعلون.