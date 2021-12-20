ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في بريطانيا إلى 11.3 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا، أمس الأحد، 82886 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» و45 وفاة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن حصيلة الإصابات في البلاد، ارتفعت إلى 11361387 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 147218 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ مجموع حالات الشفاء من «كورونا» في بريطانيا، 9783355 حالة.

من جانبها، نشرت صحيفة وسائل إعلام بريطانية، صورة لرئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون وأكثر من 12 آخرين يحتسون الخمر في حديقة منزله في «داوننج ستريت»، أثناء الإغلاق الذي شهدتها البلاد في مايو 2020.

وظهر في الصورة جونسون مع زوجته كاري، التي يبدو أنها تحتضن ابنهما حديث الولادة، وشخصان آخران عند طاولة في شرفة حديقة «داوننج ستريت»، كما يظهر الجبن والنبيذ. وفي الجوار، ظهرت طاولة لـ 4 آخرين، وعلى مسافة قصيرة وقفت مجموعة أكبر على العشب حول طاولة عليها زجاجات نبيذ.

الصورة التقطت بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى

وقالت صحيفة «الجارديان»، البريطانية، إن الصورة التقطت بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى عقب تعافيه من إصابته بـ«كورونا».

من جانبه، قال متحدث باسم «داوننج ستريت»، ردا على سؤال عن الصورة، إن اجتماعات العمل غالبا ما تعقد في الحديقة خلال أشهر الصيف، موضحا أن مناسبة هذه الصورة كانت اجتماعات للموظفين عقب مؤتمر صحفي في مقر رئيس الوزراء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، أن «داوننج ستريت» هو منزل جونسون، وكذلك مكان عمله، وأوضح المتحدث، أن زوجة رئيس وزراء البلاد تعيش في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضا بشكل مشروع.

ويواجه جونسون، انتقادات متصاعدة من عدد من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين، خاصة فيما يتعلق بتبني مزيد من الإجراءات لمواجهة انتشار «كورونا» ومن أجل التعامل مع المتحور الجديد من الفيروس والذي يحمل اسم «أوميكرون».

10 وزراء بينهم وزير المالية يعارضون فرض قيود جديدة قبل احتفالات عيد الميلاد

وفي سياق متصل، عارض 10 وزراء بينهم وزير المالية، ريشي سوناك، فرض قيود جديدة قبل احتفالات عيد الميلاد للحد من انتشار «أوميكرون»، فيما طردت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس من مجموعة لنواب حزب المحافظين الحاكم عبر تطبيق «واتس آب»، بعدما حثت أعضاء المجموعة على إظهار أدنى حد من الولاء لرئيس وزارء البلاد، وذلك لى خلفية استقالة الوزير المكلف بـ شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» ديفيد فروست، امس الاول السبت.

وكثرت الرسائل داخل هذه المجموعة التي تسمى بـ «بريكست عالمي نظيف»، وتضم ما يزيد على 100 عضو برلماني من حزب المحافظين، فيما صفت دوريس جونسون، بـ «البطل».