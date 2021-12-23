جولة ليلية لرئيس «الرعاية الصحية» لضبط العمل بمستشفيات الإسماعيلية

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ليلية مفاجئة أمس، إلى مستشفيات «مجمع الإسماعيلية الطبي، طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة، ومركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك» التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

خدمات طبية مميزة

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية للمرضى، والرعايات المركزة، وغيرها من الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية الثلاث، والتقى عددًا من أعضاء الفرق الطبية، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

تذليل العقبات أمام المرضى

واستمع السبكي، إلى مطالب بعض المرضى وذويهم، ووجّه بسرعة تنفيذها على الفور لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة لهم والوصول إلى أعلى نسبة من رضائهم عن الخدمة المقدمة إليهم.

وشدد رئيس هيئة الرعاية الصحية، على العاملين، بالالتزام بتوفير أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية الآمنة للمرضى، مشيرًا إلى أنّهم يعملون في أهم القطاعات بالدولة وهو القطاع الصحي، الذي يجب أن يعمل ليلًا نهارًا من أجل خدمة المواطنين وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم وفق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.