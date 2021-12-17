الرعاية الصحية تبرز إنجازاتها خلال أسبوع: نجاح أول قسطرة على المخ

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، تحت عنوان «رعاية نيوز»، وتعبر الدورية الإخبارية عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولي والمحلى، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

واستهلت «رعاية نيوز» بإعلان الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية تسجيل 4 مليون ملف صحي إلكتروني للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن فعاليات «منتدى مصر الطبي».

أبرز إنجازات الهيئة

وأشارت «رعاية نيوز» إلى إعلان الدكتور أحمد السبكي، عن أبرز إنجازات الهيئة تزامنًا مع اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل حقق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة بأعلى مستويات الجودة عالمية، وذلك من خلال تقديم 8مليون خدمة طبية بـ 3محافظات شملهم التأمين الصحي الشامل الجديد منذ بدء تطبيقه وحتى الآن.

كما لفتت رعاية نيوز، إلى إطلاق هيئة الرعاية الصحية حملة توعوية بأهمية غسيل الأيدي والحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة بمحافظة الأقصر، بالتزامن مع اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، وتستمر الحملة لمدة 40 يوم بالمحافظة وتستهدف مليون مواطن، ومن المقرر أن تمتد الحملة لباقي محافظات التأمين الصحي الشامل الثلاث، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت النشرة الدورية، إلى زيارة وفد رفيع المستوى من هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»، لمشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات نظام التأمين الصحي الشامل، عدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وأشادوا خلال زياراتهم إلى تطور مستويات الدعم الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت.

مشاركة هيئة الرعاية الصحية بـ 8 مستشفيات

وتابعت النشرة الدورية، بمشاركة هيئة الرعاية الصحية بـ 8 مستشفيات تابعين لها بـ3 محافظات ضمن مشروع الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، فيما دعت الهيئة أهالي الأطفال وذويهم الالتزام بإجراء عينتين للطفل الذي أجرى العينة الأولى، يفصلهم 28 يومًا لضمان سلامتهم والاطمئنان عليهم والاكتشاف المبكر لأي من الأمراض الوراثية والتعامل الفوري معهم.

شهادة زراعة الصمام الأورطي بتقنية التافي

واستكملت النشرة، بإعلان هيئة الرعاية الصحية حصول استشاري ورئيس قسم القلب والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد على شهادة زراعة الصمام الأورطي بتقنية التافي، مشيرةً إلى استحداث تقنية جديدة لزراعة تمدد الأنسجة لأول مرة بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة في الأقصر.

وتابعت «رعاية نيوز»، بالإعلان عن نجاح أول قسطرة تشخيصية على المخ لعلاج ورم شرياني بالأذن الداخلية في مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، ونجاح أول جراحة استكشافية بالبطن وإزالة شبكة جراحية من البطن بمستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

فيما استعرضت رعاية نيوز، فعاليات البرنامج التدريبي على معايير الاعتماد الخاصة بالإدارة والحوكمة المؤسسية بمراكز ووحدات طب الأسرة في بور سعيد، كما لفتت إلى نجاح جراحة دقيقة لإصلاح الجمجمة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة بالإسماعيلية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

مستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد

وأخيرًا أشارت النشرة الدورية، إلى مشاركة استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد، ممثلًا عن هيئة الرعاية الصحية في مؤتمر الجمعية السعودية للمناظير بالسعودية.

يذكر أن «رعاية نيوز»، هي دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعي عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولي، إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التي تهم المواطن المصري للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات في حال ظهورها، والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، خاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته وصحته.