«الرعاية الصحية» تطلق برنامجا تدريبيا بوحدات طب الأسرة في بورسعيد (صور)

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي على معايير الاعتماد الخاصة بالإدارة والحوكمة المؤسسية، وذلك بمراكز ووحدات طب الأسرة، التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب مدراء ومنسقي الجودة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، على «إدارة وقيادة منشآت الرعاية الصحية الأولية، التخطيط الإستراتيجي للمنشآت، الخطط التشغيلية، إدارة المخزون، إدارة العقود والمشتريات»، لافتة إلى أن التدريب جرى بواسطة الدكتورة رشا عوض، مدير إدارة الجودة بفرع الهيئة في بورسعيد.

البرنامج التدريبي يهدف إلى التعريف بالهيئة الحاكمة والمهام ذات الصلة

وأضافت الهيئة، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى التعريف بالهيئة الحاكمة والمهام ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة قنوات ووسائل الإتصال بين الهيئة الحاكمة وإدارات وقيادات الرعاية الأولية، علاوة على التعريف بثقافة البيئة العادلة وآليات الإبلاغ عن الأخطاء وتقارير حدوث الواقعة، وذلك في إطار التدريبات اللازمة لتأهيل منشآت الرعاية الصحية الأولية للتسجيل والحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

التدريب على الإدارة الحديثة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية التدريب على الإدارة الحديثة وتبني تطبيق مفاهيم الحوكمة المؤسسية المعاصرة والإدارة الرشيدة، ونشرها بين العاملين ليتم العمل بها وتطبيقها أثناء إدارة المنشآت الصحية وتنفيذ خططها التشغيلية بما يضمن جودة أداء واستمرارية الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمتعاملين.