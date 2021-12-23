الحكومة تنفي وقف نظام التعاقد بالحصة في المدارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة في المدارس، خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أوضح المركز أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

لا قرار بوقف التعاقد على الحصص

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّها لم تصدر أي قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، ولم يصدر أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن.

استمرار العمل بنظام التعاقد

وشددت الوزارة، على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير، وذلك طبقا للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، فضلا عن تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة.

وتناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).