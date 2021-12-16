الحكومة تنفي حذف أجزاء من مناهج الابتدائية والإعدادية 2021/2022

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت بدورها تلك الأنباء.

خطة زمنية في المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّها لم تصدر أي قرارات بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، مُشددةً على التزام المدارس بجميع محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقا لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، دون حذف أي جزء منها.

منصات إلكترونية لتحصيل وفهم المناهج

وأوضحت الوزارة، أنّها أتاحت العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في تحصيل وفهم المناهج الدراسية كعنصر مكمل للحضور بالمدارس، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).