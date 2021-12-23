2.7 مليار جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل الشباب

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز نجح خلال السنوات السبع الماضية في مضاعفة حجم التمويل الذي تم ضخه لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات الصعيد لاستغلال الطاقات البشرية الواعدة والموارد الطبيعية المتاحة بهذه المحافظات للتوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تسهم في زيادة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني؛ وتساعد على خلق فرص عمل مستدامة وتؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي لأهالي تلك المناطق.

وأضافت جامع، أن محافظة أسيوط من أهم محافظات الصعيد التي استفادت من دعم الجهاز، حيث تم ضخ 2.4 مليار جنيه خلال الـفترة من 1/7/2014 حتى 30/11/2021 مولت نحو 104 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت نحو 146 ألف فرصة عمل منها نحو مليار جنيه مولت نحو 96 ألف مشروع متناهي الصغر، ووفرت نحو 115 ألف فرصة عمل للمواطنين خاصة في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.

مشروعات صناعية وتجارية

وتابعت وزيرة التجارة، أن الجهاز ساهم في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة ولتوفير بيئة أفضل تساعد على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قدم منحًا بلغت 300 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، استفادت منها مراكز ومناطق المحافظة خاصة المناطق الريفية منها، ووفرت نحو 4.3 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وأوضحت أن الجهاز نسق مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات لحماية جوانب نهر النيل بطول 11.6 كم ورصف الطرق بالمناطق غير المخططة بمسطح يصل إلى 13 ألف متر مربع وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بطول 18.5 كيلو متر؛ وإحلال وتجديد ومد خطوط مياه شرب جديدة بطول 55.4 كم، وترميم عدد من المدارس ومراكز الشباب وترميم منازل لما يزيد على ألفين أسرة.

تدريب الشباب

ومن أهم المجالات التي يركز عليها الجهاز تدريب الشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل، حيث تم توفير فرص عمل لما يزيد على 500 شاب وفتاة في مجالات تعبئة وتغليف المواد الغذائية والعمل كمشرفات حضانة ومندوبين مبيعات وفي مجال خدمة العملاء، كما تم مساعدة نحو 1900 شاب وفتاة لبدء مشروعاتهم الصغيرة في مجالات الأكسسوار والأشغال اليدوية وتشكيل المعادن وصناعة الزجاج.