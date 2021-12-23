عاصفة ثلجية تجتاح الصين.. ودرجة الحرارة تنخفض إلى 43 تحت الصفر

تعرضت مناطق في شمال الصين، اليوم الخميس، إلى موجة باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق، الى أكثر من 43 درجة تحت الصفر، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة انباء «نوفوستى».

انخفاض شديد فى درجات الحرارة قى الصين

وذكرت صحيفة «الشعب» الصينية، على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، إن مدينة «موخه»، الواقعة شمالي الصين، سجلت 43.5 درجة تحت الصفر، حيث تعاني المدينة من طقس جليدي وموجة باردة تسببت في انخفاض درجة حرارتها إلى هذا المستوى بالمدينة، كما نشرت الصحيفة صوراً ترصد جانبا من الطبيعة وظروف الحياة في تلك المدينة التي غطاها الجليد مع عدم توقف أنشطتها الحياتية.

وتظهر في الصور سيارات في الشوارع ورجل مرور يقوم بأداء عمله، فى حين لا يوجد الكثير من الناس في الشوارع.

تسجيل أدنى درجات الحرارة فى مدينة «موخة» منذ 40 عاماً

ويذكر أن المدينة «موخه»، سجلت أدنى درجة حرارة في 40 عاما، في يناير الماضي، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 48.4 درجة تحت الصفر.

وفى يناير الماضى، استيقظ المواطنين فى بكين، على الصباح الأشدّ صقيعاً فيها منذ أكثر من 50 عاماً، إذ بلغت درجات الحرارة 19,6 درجة تحت الصفر، حيث شهدت العاصمة الصينية برداً جافاً مصدره الشمال الغربي ورياحاً قوية.

وفى ديسمبر 2019، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، إشارة تحذير زرقاء للموجة الباردة في مقاطعة هيلونغجيانغ، الواقعة شمال شرق الصين، حيث أبرد يوم بدرجة حرارة بلغت 40 درجة مئوية تحت الصفر.

وشهدت المناطق الواقعة شرق روسيا، أمس انخفاضاً كبيراً فى درجات الحرارة وصل إلى 55 درجة تحت الصفر، وضربت العواصف الثلجية المدن الرئيسية الشرقية، الأمر الذى أدى إلى تعطيل المدارس واللجوء إلى التدريس عن بُعد، كما انقطع التيار الكهربائي عن سكان جمهورية «ياقوتيا»، نتيجة الطقس السئ.