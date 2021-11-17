بكين وواشنطن تتفقان على تخفيف القيود على الإعلام

اتفقت الصين وأمريكا على تخفيف القيود المفروضة على العاملين في مجال الإعلام من كلا البلدين في إطار المساعي لتخفيف التوترات بين الجانبين.

وقالت صحيفة «تشاينا ديلي»، الرسمية اليوم الأربعاء، إنَّ الاتفاق تمّ التوصل إليه قبل القمة الافتراضية بين الزعيم الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي جو بايدن.

واختتمت محادثات الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج، التي استمرت لأكثر من 3 ساعات بالاتفاق على خفض التوتر الشديد بين أمريكا والصين أمس.

أمريكا تصدر تأشيرات دخول متعددة لمدة عام للعاملين للإعلاميين الصينيين

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّه بموجب الاتفاق، ستصدر الولايات المتحدة تأشيرات دخول متعددة لمدة عام واحد للعاملين في مجال الإعلام الصينيين وستبدأ على الفور عملية لمعالجة قضايا «مدة الإقامة».

وقال التقرير، إنَّ الصين سترد بالمثل بمنح معاملة متساوية للصحفيين الأمريكيين بمجرد أن تدخل السياسات الأمريكية حيز التنفيذ، وسيصدر الجانبان تأشيرات إعلامية للمتقدمين الجدد، وفق القوانين واللوائح ذات الصلة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية لـ«أسوشيتد برس»، إنَّ الصين التزمت بإصدار تأشيرات لمجموعة من المراسلين الأمريكيين، شريطة أن يكونوا مؤهلين بموجب جميع القوانين واللوائح المعمول بها.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية: «سنواصل أيضا إصدار التأشيرات للصحفيين الصينيين المؤهلين للحصول على التأشيرة بموجب القانون الأمريكي».

كما التزمت الصين بزيادة مدة صلاحية تأشيرات وسائل الإعلام الأمريكية من 90 يومًا الحالية إلى عام واحد.

الرئيسان الأمريكي والصيني يختتمان محادثاتهما بعد 3 ساعات

وأمس، اختتمت محادثات الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج، التي استمرت لأكثر من 3 ساعات بالاتفاق على خفض التوتر الشديد بين أمريكا والصين، ورغم الضغوط الداخلية، بدا الرئيسان عازمين على خفض التوتر فيما يعتبر بالنسبة للبلدين أهم علاقة على المسرح العالمي.

وقال الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني، في بداية القمة الافتراضية التي عقدت بينهما، أمس الاثنين، «كما قلت من قبل، علينا أن نتأكّد أن المنافسة بين بلدينا لا تصل بنا إلى نزاع سواء مقصودا أو غير مقصود، مجرد منافسة بسيطة ومباشرة».